RDC: nouveau massacre près de Beni, une quinzaine de morts, selon la société civile

(Belga) Une quinzaine de civils ont été tués et décapités dans un nouveau massacre près de Beni dans l'est de la République démocratique du Congo, ont rapporté vendredi des sources de la société civile.

La nouvelle tuerie attribuée au groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) a eu lieu jeudi au nord de Beni dans la zone de Mbau. "Seize corps décapités ont été retrouvés après des recherches entamées le soir", a déclaré à l'AFP Jamal Moussa, porte-parole du réseau d'organisations de la société civile de Mbau. Le massacre a visé le village ou le hameau de Mantumbi: "Les terroristes du groupe ADF ont attaqué en plein jour, d'abord dans la brousse où des gens étaient dans leurs champs puis dans le village". Aucune source militaire n'a confirmé l'information officiellement à ce stade. L'armée congolaise et les Casques bleus ont annoncé des "actions" et des "opérations" conjointes dans la région contre les groupes armés, à commencer par les ADF. Par ailleurs, trois personnes ont été blessées par un engin explosif jeudi soir à Beni-ville, a indiqué un responsable local, soit un nouveau mode opératoire dans cette région en proie à des violences multiples. "Deux passagers d'une moto ont lancé un engin qui a explosé sur un marché faisant deux blessés graves et un blessé léger", a déclaré à l'AFP Alois Mbwarara, bourgmestre de Rwenzori, l'une des quatre communes de la ville. "Les ADF, en débandade face à l'armée congolaise, utilisent maintenant leurs collabos dans la ville pour des actions de sabotage", a-t-il estimé. "L'armée analyse les débris pour déterminer s'il s'agit d'une bombe artisanale ou d'une grenade", a-t-il indiqué, ajoutant que la dernière attaque à un engin explosif à Beni remontait à 2007. L'armée avait annoncé mercredi avoir découvert dans un camp repris aux ADF "une usine de fabrication à grande échelle des bombes artisanales", selon le général Léon Richard Kasonga, porte-parole de l'armée congolaise. Au total, plus de 100 civils ont été tués depuis le 5 novembre dans des attaques attribuées au groupe ADF. Selon les experts, ces massacres visent les civils en représailles aux opérations militaires annoncées fin octobre par l'armée congolaise contre les bases ADF. (Belga)