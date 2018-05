RDC: nouvelles accusations contre l'opposant en exil Katumbi

(Belga) Les autorités congolaises ont accusé mardi l'opposant en exil Moïse Katumbi, candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, d'avoir voulu recruter des "émissaires" pour ouvrir des "hostilités" dans le nord-est du pays.

Moise Katumbi, qui vit en Belgique, voulait installer "des hommes à sa solde" pour "ouvrir les hostilités" en Ituri (nord-est) "dès qu'une base arrière lui serait accordée en Ouganda", a déclaré à la presse le porte-parole de la police Pierrot Mwanamputu, en affirmant s'appuyer sur les aveux d'un "émissaire" présumé. Ex-gouverneur du Katanga minier et ex-proche du président Joseph Kabila, Moïse Katumbi risque d'aller en prison s'il revient en RDC après sa condamnation dans une affaire immobilière dont il conteste tout fondement. Il est également poursuivi pour recrutement présumé de mercenaires et les autorités l'accusent aussi d'avoir eu la nationalité italienne alors que la nationalité congolaise est exclusive. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018 en RDC pour le départ du président Kabila, toujours au pouvoir alors que son deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. (Belga)