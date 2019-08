RDC: Tshisekedi demande deux "réglages" au Premier ministre

(Belga) La République démocratique du Congo attendra encore "quelques heures", voire un à deux jours, son gouvernement en gestation depuis sept mois, car le président de la République Félix Tshisekedi a demandé samedi soir deux "réglages" au Premier ministre Sylvestre Ilunga.

"Nous sommes petit à petit, lentement, vers l'accouchement. C'est une question de quelques heures. D'ici lundi on aura terminé le problème", a déclaré le Premier ministre Sylvestre Ilunga après une rencontre de 50 minutes avec le chef de l'Etat. "Je reviendrai ici demain (dimanche) pour présenter au président de la République la mouture définitive", a-t-il ajouté, en saluant la "patience" des journalistes conviés depuis le début de la journée à la cité de l'Union africaine, siège de la présidence. "J'ai présenté au président de la République chef de l'Etat la mouture du gouvernement. Le chef de l'Etat a été heureux du travail qui a été fait mais il a souhaité qu'il y ait deux réglages", a détaillé le Premier ministre dans l'une de ses premières déclarations publiques depuis sa nomination le 20 mai. "Le premier réglage concerne la représentativité de toutes les provinces de la République démocratique du Congo", a-t-il précisé. "Il y a trois provinces qui ne sont pas représentées dans la mouture que j'ai présentée et le président de la République m'a donné des orientations à ce sujet". "Le deuxième réajustement concerne une structure qui s'occuperait des personnes vivant avec handicap", a-t-il ajouté. Depuis le 24 janvier, les émissaires de M. Tshisekedi ont négocié un gouvernement de coalition avec la famille politique de son prédécesseur Joseph Kabila, qui a gardé la majorité au Parlement et dans la plupart des 26 provinces. Le gouvernement doit comprendre 65 membres, dont une bonne quarantaine viendra des rangs de la coalition de M. Kabila, le Front commun pour le Congo (FCC). (Belga)