RDC: Tshisekedi reçoit les ambassadeurs de l'UE avant la nomination d'un Premier ministre

Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu les ambassadeurs de l'Union européenne puis la présidente de l'Ethiopie, samedi à Kinshasa, à la veille d'une semaine chargée pendant laquelle il devrait annoncer le nom de son Premier ministre.

Le chef de l'Etat proclamé vainqueur des élections du 30 décembre 2019 a reçu les ambassadeurs européens et du Canada "dans le but de promouvoir le rapprochement entre la RDC et ses partenaires", a indiqué la présidence sur Twitter. Le président investi le 24 janvier en a profité pour faire passer un message de politique intérieure, d'après son porte-parole Kasongo Mwema Yamba Yamba: "Aux ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne, le Président de la République a lancé: +Nous avons la fumée blanche+. Les diplomates ont compris: +Le Premier ministre est trouvé+". Un proche du chef de l'Etat confirme à l'AFP que le nom de ce Premier ministre devrait être connu dans la semaine. Le chef de l'exécutif doit être à la fois compatible avec l'actuel président et son prédécesseur Joseph Kabila. M. Tshisekedi est en effet dans une démarche d'"alliance" ou de "coalition" avec le Front commun pour le Congo (FCC) de M. Kabila qui a conservé tous les autres leviers du pouvoir. Un nom revient souvent dans la presse congolaise, celui de Sylvestre Ilunga Ilukamba, le patron de la Société national des chemins de fer du Congo (SNCC), qui serait en pole position après l'abandon de la piste de l'homme d'affaires Albert Yuma. La semaine s'annonce donc chargé en RDC avec le retour annoncé lundi à Lubumbashi de l'opposant, ex-gouverneur et riche homme d'affaires Moïse Katumbi après trois ans d'exil. Lundi également, M. Tshisekedi doit recevoir à Kinshasa le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, première visite d'un haut-responsable européen depuis l'élection. Samedi, le président congolais a également reçu la présidente de l'Ethiopie Sahle-Work Zewde, ainsi que le vice Premier ministre serbe Ivaca Dacic, qui s'est déclaré prêt à "accompagner la RDC dans ses efforts d'amélioration des conditions de vie de la population", d'après la présidence. La présidence indique également que le chef de l'Etat a reçu le président de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad et l'ex-star camerounaise Samuel Eto'o Fils.