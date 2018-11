RDC: un colonel de l'armée condamné à perpétuité pour crimes contre l'humanité

(Belga) Un colonel de l'armée congolaise a été condamné à la perpétuité pour crimes contre l'humanité dans l'est de la République démocratique du Congo en 2013, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Le colonel Mabiala a été "reconnu coupable des crimes contre l'humanité par viols et meurtres" par une cour militaire de la province du Sud-Kivu, fief de nombreux groupes armés. Lors d'une attaque contre des villages en juin 2013, justifiée par la traque de miliciens, des militaires sous ses ordres ont tué neuf personnes, et violé au moins 15 femmes. C'est ce qu'affirment l'ONG Trial et la Fondation Panzi de Bukavu du gynécologue Denis Mukwege, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018. Une centaines de maisons avaient été incendiées, selon cette même source. "Engageant sa responsabilité comme chef hiérarchique, le lieutenant-colonel Mabiala aurait dû surveiller le mouvement de ses troupes", estime la cour. Le ministère public n'avait demandé qu'une peine maximale de sept ans. L'avocat du condamné a annoncé qu'il allait faire appel. (Belga)