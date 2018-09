RDC: un rappeur anti-Kabila retrouvé après avoir été porté disparu 4 jours

(Belga) Un jeune rappeur congolais, Bob Elvis Masudi, opposé au président Joseph Kabila et porté disparu depuis mercredi, a été retrouvé dimanche à Kinshasa en République démocratique du Congo, a appris l'AFP de ses proches.

"Bob Elvis a été retrouvé ce dimanche, libéré par ses ravisseurs qui lui ont pris tout ce qu'il avait sur lui: téléphone, porte-monnaie, habits", a déclaré à l'AFP Willy Kanyinda, le porte-parole de son groupe musical. "Il est très fatigué, mais n'a pas subi de violences physiques lors de sa détention", a ajouté M. Kanyinda, qui a précisé que l'identité des ravisseurs n'était pas connue. "Nous sommes soulagés parce que le pire était à craindre", a déclaré à l'AFP Parfait Matengo, le père du rappeur. Déplacé de guerre de la RDC (1998-2003) ayant fui l'est du pays avec sa famille, Bob Elvis devait présenter son nouvel album qui contient une chanson intitulée "Dégage" dont des extraits sont largement partagés sur les réseaux sociaux. Dans cette chanson, on peut entendre la voix de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo déclarant : "il est temps que les médiocres dégagent", après la répression d'une marche anti-Kabila le 31 décembre 2017 à l'appel d'un collectif des catholiques, qui avait causé la mort de six personnes. Bob Elvis a également composé une chanson dédiée à la mémoire d'un activiste pro-démocratie, Rossy Tshimanga, tué à Kinshasa le 25 février au cours d'une marche à l'appel du même collectif des catholiques. (Belga)