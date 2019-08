Réaction prudente du Vatican à la confirmation de la condamnation du cardinal Pell

(Belga) Le Vatican a réagi prudemment mercredi au rejet par un tribunal de Melbourne de l'appel introduit par le cardinal australien George Pell de sa condamnation pour abus sexuel sur mineur.

"En réitérant son respect pour le système judiciaire australien, assuré le 26 février lors de l'énoncé du jugement en première instance, le Saint Siège prend acte de la décision du tribunal de rejeter l'appel déposé par le cardinal Pell", a déclaré le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, dans un communiqué. "Le Saint Siège se tient, ainsi que l'Eglise d'Australie, aux côtés des victimes d'abus sexuels et confirme son engagement à poursuivre, par le biais des autorités écclésiastiques compétentes, les membres du clergé qui se sont rendus coupables de tels faits". George Pell, 78 ans, ancien numéro trois du Vatican, a été condamné en décembre dernier à 6 ans de prison pour viol et agressions sexuelles sur deux enfants de choeur dans les années 1990. Il avait été reconnu coupable d'avoir imposé une fellation en 1996 à un garçon de 13 ans et de s'être masturbé en se frottant contre un autre. Le prélat a toujours clamé son innocence. Le Vatican a retiré son ministère au condamné et lui a interdit tout contact avec des enfants. Le Saint Siège a ouvert sa propre enquête mais il s'est jusqu'ici abstenu de défroquer le prélat, attendant apparemment un jugement définitif. Depuis sa condamnation, le cardinal Pell a aussi été relevé de sa fonction de responsable financier du Vatican et perdu sa place dans le C9. Le cardinal Pell est le plus haut membre du clergé catholique a être condamné et emprisonné pour des faits d'abus sexuels sur des mineurs. (Belga)