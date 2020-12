Rebond spectaculaire du coronavirus aux Etats-Unis qui se préparent à vacciner: "Toutes les 30 secondes, un Américain meurt"

La campagne de vaccination contre la Covid-19 va bientôt débuter aux Etats-Unis. Trois millions de doses vont être dispatchées dans le pays cette semaine. Le temps presse. Chaque jour, aux Etats-Unis, le coronavirus fait 3000 morts. C'est l'équivalent d'un 11 septembre tous les jours.

Le vaccin américano-allemand de Pfizer/BioNTech sera formellement approuvé ce jeudi soir par l’agence américaine des médicaments la plus sévère au monde. Ce vaccin nécessite une conservation à très basse température. Il doit être maintenu à -70 degrés dans de la glace carbonique.

Les frigos géants sont prêts, toute la chaîne logistique du transport réalisée par des entreprises privées se met en place. Dans chaque ville, les infirmières mobilisées pour la campagne de vaccination sont briefées. "Maintenant nous devons faire quelque chose qui espérons-le mettra un terme à cette situation, mettre un terme à cette pandémie", espère une infirmière.

170.000 doses arriveront à New York samedi

170.000 doses arriveront à New York samedi, le jour des premières vaccinations. "La Ville a décidé de vacciner d’abord les résidents et le personnel des maisons de repos, ensuite le personnel des hôpitaux à risque, soit environ 700.000 personnes. C’est un assez grand nombre", indique Andrew Cuoma, gouverneur de New York.

La grande base navale militaire d’Alameda en Californie servira d’entrepôt. Les soldats américains seront aussi prioritaires. Pour les autres, il faudra patienter de longues semaines.

Une flambée des cas suite aux fêtes de Thanksgiving

En attendant, les chiffres sont alarmants. Actuellement, il y a plus de 3.000 morts par jour, soit l’équivalent du nombre de victimes des attentats du 11 septembre 2001. Le pays recense également plus de 220.000 nouvelles infections par jour. Une flambée due aux rassemblements familiaux des fêtes de Thanksgiving fin novembre, malgré les appels à rester chez soi. Les Etats de l’ouest sont les plus touchés. La Californie, dont des régions entières se sont reconfinées en début de semaine, a enregistré à elle seule plus de 30.000 cas de Covid-19 mercredi, un record pour un Etat sur une journée, selon le Covid Tracking Project.

"Nous avons de gros problèmes"

Les hôpitaux commencent à saturer. "Quand toutes les 30 secondes, un Américain meurt, vous savez que nous avons de gros problèmes", souligne Joseph Varon, directeur de l’hôpital Memorial de Houston. Le nombre de patients hospitalisés aux Etats-Unis pour cause de Covid-19 continue d'ailleurs de battre des records: plus de 106.000 personnes mercredi.

Au total, plus de 15 millions de personnes ont contracté le coronavirus aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie. Près de 290.000 personnes y sont décédées des suites de la maladie.