Rebondissement dans l'affaire du crash du MH17: l'Ukraine annonce détenir depuis deux ans un témoin crucial

La personne qui a organisé le transport du missile qui a abattu le MH17 au-dessus de l'Ukraine est détenue dans le pays depuis deux ans, assure mercredi un officier des services secrets ukrainiens (SBU). Cette annonce a lieu cinq ans exactement après la catastrophe. La raison pour laquelle l'arrestation n'a pas été rendue publique plus tôt est inconnue.



Un officier du SBU, Vitali Majakov, a déclaré mercredi aux médias que les services secrets avaient identifié la personne qui avait organisé le transport du missile, rapporte l'agence de presse Reuters. "Nous avons déterminé qui l'avait acheminé jusqu'à Donetsk", aurait affirmé M. Majakov. "Nous l'avons incarcéré. Il purge actuellement une peine, ici en Ukraine." Son identité n'a pas été révélée. L'arrestation du suspect aurait eu lieu depuis deux ans déjà.

M. Majakov n'a pas voulu expliquer pourquoi l'information n'avait pas été révélée plus tôt, précise Reuters. Menés par les Pays-Bas, les enquêteurs internationaux ont établi que le vol MH17 avait été abattu par un missile BUK de conception soviétique, provenant de la 53e brigade antiaérienne russe basée à Koursk, dans le sud-ouest de la Russie. Les enquêteurs internationaux ont annoncé le 19 juin avoir identifié quatre suspects, qui sont poursuivis pour meurtre par le parquet néerlandais. Le vol MH17, reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, avait été abattu par un missile le 17 juillet 2014 au-dessus de l'est de l'Ukraine. Les 283 passagers, dont 196 Néerlandais et quatre Belges, ainsi que les 15 membres d'équipage avaient péri.