Recherché pour le décès d'une de ses patientes après l'avoir opérée clandestinement dans son appartement, le Docteur "Popotin" a été arrêté

Après quatre jours de cavale, le médecin brésilien qui se fait appeler "Dr Popotin" a été arrêté jeudi à Rio de Janeiro, accusé d'avoir causé la mort d'une patiente lors d'une opération de chirurgie esthétique clandestine. "Arrestation du médecin accusé d'avoir causé la mort d'une employée de banque après une opération pratiquée dans son appartement", a annoncé la police militaire de Rio sur Twitter.



Denis Furtado, auto-proclamé "Dr Bumbum" (Docteur Popotin en portugais) sur les réseaux sociaux, a été arrêté dans un immeuble de bureaux de Barra da Tijuca, quartier aisé de l'ouest de Rio, grâce à des informations fournies par une dénonciation anonyme au téléphone, a indiqué la police. Sa mère, accusée de complicité, a également été interpellée.





Elle avait parcouru 2.000 km pour être opérée



Accusé d'homicide et association de malfaiteurs, le médecin brésilien était activement recherché depuis dimanche. L'employée de banque Lilian Quezia Calixto, séduite par la réputation de ce médecin dont le profil Instagram était suivi par près de 650.000 internautes, a parcouru plus de 2.000 kilomètres depuis Cuiaba, dans l'Ouest, pour une opération d'augmentation des fessiers.



Opérée samedi soir dans l'appartement de Denis Furtado à Barra da Tijuca, la patiente a eu un malaise et a dû être hospitalisée. Après quatre arrêts cardiaques, elle est décédée.





Il assure que la cause du décès est "un mystère"



Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram peu après son arrestation, le médecin affirme que la mort de sa patiente est "une fatalité" qui peut "arriver à tout médecin". Vêtu d'une veste noire et d'un polo gris, il ajoute que la cause du décès est "un mystère", mais que ce qui se dit de lui dans les médias est "une injustice".





Une technique controversée d'augmentation des fesses



Le "Dr Popotin" utilisait une technique controversée d'augmentation des fesses, avec l'injection de polyméthacrylate de méthyle (PPMA). L'affaire a fait grand bruit au Brésil, le deuxième pays au monde où sont pratiquées le plus de chirurgies esthétiques, après les Etats-Unis. La Société brésilienne de chirurgie esthétique (SBPC) a dénoncé une "intrusion de non-spécialistes qui a causé de plus en plus de cas fatals comme celui-ci".



"On ne peut pas pratiquer de chirurgie esthétique dans un appartement. Beaucoup de gens vendent une illusion, une fantaisie, dépourvue de toute éthique, à des personnes fragiles attirées par de bas prix", avait déclaré mardi à l'AFP le président de la SBPC, Niveo Steffen. Selon lui, l'augmentation des fessiers par injection de bio-polymères, également appelée bioplastie, présente de nombreux risques et a causé la mort de dizaines de femmes en Amérique latine, notamment au Venezuela.