Record de 1,4 milliard de dollars de drogues saisies aux Etats-Unis

(Belga) Les gardes-côtes américains ont annoncé jeudi en Floride avoir saisi lors de plusieurs opérations des quantités impressionnantes de cocaïne et cannabis représentant environ 1,4 milliard de dollars.

"C'est le plus gros déchargement de drogues illégales de l'histoire des gardes-côtes", s'est félicité le commandant Steven Poulin lors d'une conférence de presse à Port Everglades, à 45 km au nord de Miami, à propos des 27 tonnes de cocaïne et près de 650 kilos de cannabis saisis. Ces saisies ont été effectuées par plusieurs unités des gardes-côtes assistées par la marine canadienne et dans les airs par la police américaine des frontières, a expliqué le capitaine Todd Vance. "Cet équipage et leurs efforts ont porté un coup important dans le combat contre les réseaux criminels à l'origine de l'influence déstabilisatrice à laquelle nous assistons en Amérique centrale et à la frontière sud de notre nation", a-t-il estimé. Selon les autorités, la quantité de drogues saisies équivaut à plus du double que ce qu'ont saisi les patrouilles américaines sur toute l'année 2020. (Belga)