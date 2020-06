Reddit supprime un groupe pro-Donald Trump pour "promotion de la haine"

(Belga) La plateforme de discussion Reddit a banni un forum de fans de Donald Trump pour avoir enfreint son règlement sur les comportements haineux, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué.

Dans la vague des manifestations contre le racisme systémique aux Etats-Unis, les réseaux sociaux font face à un regain de pression pour mieux policer les échanges entre utilisateurs et empêcher le harcèlement, les discriminations et autres comportements insultants. "Nous avons banni (le groupe) r/The_Donald, parce que (...) cette communauté a hébergé et soutenu des contenus qui enfreignent la première règle, de façon répétée, et nous a contrariés, ainsi que d'autres communautés", a expliqué Reddit. La règle numéro 1 de la plateforme indique que les groupes et utilisateurs promouvant la haine seront interdits. "Jusqu'à présent nous avions fait preuve de bonne volonté pour les aider à préserver leur communauté, avec des avertissements, des mises en quarantaine, et autres". Le réseau social Reddit a été fondé il y a 15 ans, comme un grand forum, sur le principe de la liberté d'expression débridée, sans garde-fous. A mesure que les plateformes dominantes comme Facebook ou Twitter ont durci leurs règles sur les contenus haineux, une partie de l'extrême droite américaine s'est retrouvée sur les plateformes Reddit ou 4chan. Mais depuis environ deux ans, Reddit a entrepris un grand ménage pour se débarrasser des groupes et utilisateurs dits "toxiques". (Belga)