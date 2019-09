Refoulés d'Indonésie, deux conteneurs de déchets français en Malaisie

Depuis juin, Jakarta a expulsé plusieurs centaines de conteneurs de déchets jugés non conformes (mélange d'ordures, emballages plastique et déchets dangereux) vers leur pays d'origineJuni Kriswanto

Deux conteneurs de déchets venus de France et refoulés d'Indonésie, se trouvent désormais en Malaisie, a indiqué mardi la secrétaire d'Etat française à l'Ecologie, qui souhaiterait leur retour pour en contrôler le contenu.

Ces conteneurs avaient été expédiés en Indonésie par une société française de courtage en déchets, qui en avait vendu le contenu, licite selon cette entreprise, à une société de l'archipel.

"Les services du ministère de la Transition écologique sont mobilisés pour faire la transparence sur les responsabilités - et le cas échéant sur les infractions - des entreprises exportatrices de conteneurs de déchets à l'étranger", a tweeté la secrétaire d'Etat Brune Poirson.

"Ces déchets-là sont des déchets privés, ils n'appartiennent pas à l'Etat", a-t-elle souligné sur France 5.

"Quand les déchets sont arrivés en Indonésie, on a appris par la presse que les autorités indonésiennes considéraient que ces déchets n'étaient pas licites", a-t-elle dit.

"J'ai exigé que l'entreprise française nous renvoie en France ces deux conteneurs. Elle les a envoyés en Malaisie. (...) Je veux faire en sorte que les entreprises privées, l'entreprise française en l'occurrence, nous renvoie les deux conteneurs en France".

Depuis juin, Jakarta a expulsé plusieurs centaines de conteneurs de déchets jugés non conformes (mélange d'ordures, emballages plastique et déchets dangereux) vers leur pays d'origine, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France, Hong Kong et Australie.

La décision de la Chine en 2018 de cesser l'importation de déchets plastiques a suscité le chaos sur le marché mondial du recyclage, obligeant les pays développés à trouver de nouveaux débouchés pour leurs déchets et submergeant plusieurs pays du sud-est asiatique.

Selon le ministère indonésien de l'Environnement, 20 conteneurs au total devaient être renvoyés vers la France car jugés non conformes.