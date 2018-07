Remaniement du gouvernement Trudeau un an avant les élections

(Belga) Le Premier ministre Justin Trudeau va procéder mercredi à un remaniement ministériel à un peu plus d'un an des prochaines élections législatives au Canada, a indiqué le bureau de la Gouverneure générale.

Julie Payette, représentante de la reine Elizabeth II qui règne officiellement sur le Canada, "présidera une cérémonie d'assermentation à Rideau Hall", sa résidence officielle d'Ottawa, à 10h00 mercredi (16h00 HB), selon un communiqué de ses services. Justin Trudeau s'adressera ensuite à la presse, a précisé le bureau du Premier ministre canadien. Il s'agit du troisième remaniement ministériel du gouvernement libéral de M. Trudeau, au pouvoir depuis novembre 2015. Cette réorganisation, qui ne devrait pas toucher de poids lourds du gouvernement, intervient alors que le Canada souhaite diversifier ses marchés vers l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe face aux mesures protectionnistes des États-Unis, son premier partenaire commercial. Selon le Globe and Mail, le remaniement reflètera ces nouvelles priorités économiques. Sur le plan intérieur, les troupes libérales de M. Trudeau sont déjà en ordre de marche, un peu plus d'un an avant les élections législatives du 21 octobre 2019. L'élection, début juin à la tête de l'Ontario -province la plus peuplée et la plus riche du Canada- du conservateur Doug Ford a sonné comme un avertissement aux libéraux. Responsable politique volontiers populiste, climato-sceptique, décidé à réduire la taille de l'État et à freiner de façon draconienne l'immigration, M. Ford témoigne du fait que le Canada n'est pas épargné par la vague internationale populiste-nationaliste. (Belga)