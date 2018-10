Remplacement des F-16 - Washington salue le choix du F-35 par la Belgique

(Belga) Les Etats-Unis se sont félicité jeudi du choix par la Belgique de l'avion de combat américain F-35 pour succéder aux F-16 vieillissants de l'armée, un contrat de quelque 3,8 milliards d'euros approuvé par le gouvernement belge.

"La Belgique est maintenant prête à mettre en oeuvre le F-35 aux côtés de ses alliés les plus proches et de ses partenaires de longue date", a affirmé une porte-parole du département d'Etat (ministère des Affaires étrangères), Heather Nauer, dans un communiqué. "Les États-Unis sont fiers de leur partenariat aérien durable avec la Belgique, un pays dont la puissance aérienne a contribué à la défaite du (groupe djihadiste) Etat islamique en Irak et en Syrie, et à la mission de police aérienne de l'Otan dans les pays baltes", a ajouté la diplomatie américaine en référence aux missions récentes realiséés par l'aviation belge dans le cadre de l'Alliance atlantique ou de la coalition anti-EI dirigée par les Etats-Unis. "Grâce à l'engagement de la Belgique en faveur du programme F-35, son industrie aérospatiale 'cinq étoiles' continuera de se développer grâce au soutien de cet avion de 5e génération, développé conjointement avec des partenaires européens", a ajouté Mme Nauert. Elle a rappelé que la participation de la Belgique au programme d'avions de combat F-16 a été l'"une des pierres angulaires de notre partenariat de défense transatlantique moderne". "Nous sommes impatients de poursuivre ce partenariat pendant plusieurs décennies avec le programme F-35", a ajouté la porte-parole du département d'Etat, en echo d'un tweet de l'ambassade des Etats-Unis en Belgique. Le gouvernement belge a approuvé jeudi l'achat de 34 avions de combat F-35 Lightning II, produits par le groupe américain Lockheed Martin, pour un montant de 3,8 milliards d'euros, assortis, selon le ministre de l'Economie, Kris Peters, de 3,69 milliards d'euros de retombées pour la Belgique. (Belga)