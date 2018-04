Rencontre avec Kim: "les choses se passent très bien", dit Trump

(Belga) Le président américain Donald Trump a assuré samedi que les préparatifs en vue d'un sommet avec Kim Jong Un se passaient "très bien", après une conversation avec le président sud-coréen qui vient lui-même de rencontrer le dirigeant nord-coréen.

"Je viens d'avoir une longue et très bonne conversation avec le président Moon de Corée du Sud. Les choses se passent très bien, la date et l'endroit de la rencontre avec la Corée du Nord sont en train d'être fixés", a tweeté le président. Donald Trump a aussi dit avoir informé le Premier ministre japonais "des négociations en cours". Le président américain doit rencontrer Kim Jong Un d'ici juin pour un sommet historique. Son nouveau chef de la diplomatie, Mike Pompeo, a rencontré --lorsqu'il était encore à la tête de la CIA-- le dirigeant nord-coréen durant le week-end de Pâques, au cours d'une mission tenue un temps secrète. Vendredi, Donald Trump a indiqué que "deux ou trois" sites étaient envisagés pour sa rencontre avec Kim Jong Un, avant d'évoquer "deux pays" possibles. Il avait auparavant parlé de cinq lieux. Un autre sommet historique a eu lieu vendredi entre Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in, au cours duquel les deux dirigeants se sont engagés à œuvrer en faveur de la dénucléarisation de la péninsule et d'une paix permanente. (Belga)