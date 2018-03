Rencontre historique: les deux Corées vont tenir un sommet à la frontière en avril

Les deux Corées ont convenu de tenir un sommet à leur frontière fin avril et d'ouvrir une ligne de communication d'urgence entre leurs deux dirigeants, a annoncé mardi un émissaire sud-coréen après avoir rencontré le leader nord-coréen Kim Jong Un à Pyongyang.



Le sommet aura lieu dans le village de Panmunjom, au milieu de la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud, a déclaré cet émissaire, Chung Eui-yong, qui est conseiller pour la sécurité du président Moon Jae-in. Ce sommet sera précédé d'une conversation téléphonique entre Kim Jong Un et Moon Jae-in, a-t-il précisé. Pyongyang promet par ailleurs de suspendre ses essais nucléaires et de missiles pendant le dialogue intercoréen.