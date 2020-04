Report des JO: Phelps appelle les athlètes à "prendre soin" de leur santé mentale

L'ancien nageur Michael Phelps, sportif le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques, a appelé les athlètes affectés par le report d'un an des Jeux de Tokyo à "prendre soin" de leur santé mentale, lundi.

"Vraiment, je veux que tout le monde s'assure de prendre soin de sa santé mentale. C'est quelque chose qui est encore plus important maintenant", a déclaré Phelps dans une interview accordée à l'émission Today sur NBC.

"C'est notre vie", a tenté d'expliquer l'Américain, retraité des bassins, à propos de l'objectif olympique. "J'ai essayé de revivre ce que j'éprouverais émotionnellement en ce moment, si j'étais encore en compétition. C'est vraiment difficile à comprendre."

"On traverse une période particulière pendant quatre ans. On sait exactement quand cela va arriver, les corps sont prêts pour ça, et puis là... il faut attendre", a-t-il poursuivi.

Le Comité international olympique et le Japon ont pris la décision historique de reporter de douze mois les Jeux de Tokyo, initialement prévus cet été, la propagation de la pandémie Covid-19 empêchant notamment de nombreux athlètes de s'entraîner.

Phelps avait déjà exprimé sa grande préoccupation juste après l'annonce du report des JO. "J'espère vraiment, vraiment que nous ne verrons pas une augmentation du taux de suicide des athlètes à cause de cela", avait-il dit à NBC Sports.

La dépression, Phelps y a été confronté et ne s'en est jamais caché. "Je peux dire que j'en ai eu au moins une demi-douzaine", avait-il confié dans une interview à Today en 2017. "Et pendant celle de 2014, je ne voulais pas rester en vie."

Cette année-là, il avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et avait été suspendu six mois par sa fédération. Ce qui ne l'avait pas empêché de remonter à la surface et de finir en beauté sa carrière aux Jeux de Rio en 2016.

"Je serai le premier à admettre que je suis toujours quelqu'un qui souffre toujours de dépression et d'anxiété, et j'ai eu un jour ou deux au cours des trois dernières semaines où cela a été difficile... Je suis sûr qu'il y a des gens qui vivent exactement la même chose", a réitéré lundi l'homme aux 28 médailles olympiques glanées dont 23 en or.

"Si vous êtes dans un endroit où vous avez besoin d'aide, tendez la main et demandez de l'aide. C'est quelque chose qui a été très difficile à faire pour moi, je peux le comprendre pour quelqu'un qui en passe par là. En même temps, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Pour être honnête, cela m'a sauvé la vie", a-t-il conseillé.