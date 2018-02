Répression des marches pacifiques de dimanche dernier à Kinshasa: internet a été rouvert, des images circulent

"Pour savoir ce qui se passe quand il y a manifestation en RDC (République Démocratique du Congo) il faut attendre 3 à 5 jours après qu'on a rétabli l'internet. Puisque pendant les manifestations les autorités interdisent tout accès à l'internet pour empêcher la population de transmettre en temps réel les atrocités que les autorités commettent", a introduit une personne nous transmettant des images de la répression brutale, survenue dimanche dernier à Kinshasa, de marches contre une nouvelle candidature du président Joseph Kabila à l'élection présidentielle. À la tête du pays depuis 2006, il aurait dû se retirer en 2016 à l'issue de son second mandat de cinq ans, comme le veut la Constitution. Mais il est resté, la commission électorale repoussant la tenue du scrutin en invoquant un délai nécessaire pour le recensement des électeurs à travers l'immensité de ce pays grand comme 77 fois la Belgique. Et désormais, il y a la crainte qu'il se présente à l'élection qui doit finalement se tenir au mois de décembre.

L'action violente des forces de l'ordre s'est exercée le week-end dernier à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC). En parallèle, les autorités ont coupé internet dans la nuit de samedi à dimanche avant de le rétablir mardi soir, ce qui a libéré la circulation d'images des événements. Au total, une dizaine de photos et une vidéo montrant la répression et ses conséquences nous ont été relayées par la personne via le bouton orange Alertez-nous. On y voit des policiers face à une manifestation menée par des prêtres, des manifestants portant l'un des leurs blessé, un homme interpellé par deux soldats, un autre homme au visage ensanglanté, une colonne d'individus faits prisonniers et mis en sous-vêtements, un bébé qui serait mort, gazé dans une maternité. La vidéo tournée de l'étage d'une habitation montre des hommes armés, habillés en civil, qui arpentent des rues désertes de Matete, un quartier populaire de Kinshasa. Selon l'alerteur, il s'agit de "mercenaires" qui sont "lâchés dans les rues pour tirer sur les manifestants pacifiques, non armés". Il ne nous est pas possible de vérifier l'authenticité de ces images. Nous montrons seulement en photo d'article trois images extraites de la vidéo.

"Voilà ce à quoi correspond le gouvernement Kabila. Et la manière dont on traite le peuple congolais. Pourriez-vous revenir sur ces événements pour montrer au monde les souffrances que la population congolaise endure? C'est la voix d'un Congolais qui souffre", conclut l'individu dans le commentaire accompagnant les images.





Des marches initiées après la messe du dimanche, à la sortie de plusieurs églises de quartiers populaires de Kinshasa

Ces images et la démarche de l'alerteur constituent avant tout l'occasion de faire le point sur la situation. Le dimanche 21 janvier, la mégapole de 10 millions d'habitants a été le théâtre d'une répression sanglante de marches de catholiques organisées à la sortie de la messe dans certains quartiers populaires (13 paroisses sur 160 selon l'église catholique congolaise). Les manifestants demandaient aux Congolais de rester mobilisés et même "inébranlables" pour obtenir du président Joseph Kabila qu'il renonce à se déclarer candidat à sa propre succession lors des élections fixées le 23 décembre prochain. La répression de ces marches a tué plusieurs personnes, six selon l'ONU, deux selon le régime. Parmi les victimes, une jeune femme tuée d'un tir de rafale à l'entrée de la paroisse Saint-François de Salles dans la commune kinoise de Kintambo. Les forces de l'ordre n'ont pas seulement visé des participants à ces marches. Ils ont été jusqu'à tirer des gaz lacrymogènes vers... des patrouilles de casques bleus de l'ONU.





L'archevêque de Kinshasa, figure majeure de la contestation: "Sommes-nous devenus une prison à ciel ouvert?"

L'église a toujours joué un rôle important dans la vie politique congolaise. Elle se trouve aujourd'hui aux avant-postes, pacifique mais "inébranlable", comme l'a déclaré une de ses figures majeures, l'archevêque de Kinshasa, Mgr Laurent Monsengwo. Il a condamné la violences des forces de l'ordre "plus armées que sur un champ de bataille". "Sommes-nous devenus une prison à ciel ouvert?", s'est-il interrogé en déplorant les morts et les blessés. L'homme est un proche du pape François qui s'est lui-même exprimé sur le sujet déclarant que l'Eglise ne voulait "rien d'autre que contribuer à la paix et au bien commun de la société".





Monusco



Le pape n'est pas le seul dirigeant à avoir réagi. Les grandes puissances occidentales ont exprimé leur désapprobation. L'usage d'une "force disproportionnée" et "la coupure des services internet et SMS violent les assurances que nous avions reçues de la présidence congolaise", ont ainsi déclaré les États-Unis et la Grande-Bretagne. Par ailleurs, une délégation de ces deux pays accompagnée de la France se trouve actuellement en RDC pour déterminer le mandat annuel de la Monusco, la force de paix de l'ONU déployée dans le pays et qui compte pas moins de 16.000 militaires, environ 1350 policiers et plus de 4000 membres de personnel civil. Il s'agit d'une des plus importantes missions de l'ONU dans le monde. Elle a été créée il y a presque 20 ans et son budget dépasse le milliard et demi de dollars. Une implication rendue nécessaire par ce pays gigantesque, pauvre, politiquement instable, peuplé de centaines d'ethnies différentes, renfermant dans son sol de grandes richesses en précieux minerais. Un pays qui a connu deux guerres civiles dans les années 1990-2000.





Le gouvernement de Kabila: "Ces manifestations visent à torpiller le processus électoral"

Par rapport aux heurts violents de dimanche dernier, le régime du président Kabila a adopté une position bien différente de celle de l'église ou des grandes puissances occidentales. Le gouvernement a salué "le dévouement des agents de l'ordre" dans son compte-rendu du Conseil des ministres au lendemain des événements. L'exécutif a dénoncé "des casseurs et autres badauds venus à la rescousse des manifestants qui ont agressé les agents de l'ordre et caillassé les véhicules de la police nationale congolaise", selon le compte-rendu lu par le porte-parole par intérim, Félix Kabange Numbi. "Ces manifestations visent à torpiller le processus électoral pour lequel la République a investi d'énormes moyens", accuse le gouvernement.





Hausse "exceptionnelle" du nombre de victimes d'"exécutions arbitraires par des agents de l'état"

À mesure que le pouvoir de Joseph Kabila se prolonge et que le flou persiste sur les futures élections présidentielles, la violence du régime en place contre ses contestataires s'intensifie. Le dimanche 31 décembre dernier déjà, les forces de sécurité de République démocratique du Congo (RDC) avaient réprimé des messes dans des églises à coups de gaz lacrymogène, et empêché des marches après l'appel des catholiques à manifester contre le maintien du président actuel. Deux hommes avaient été tués par balle dans le quartier de Matete, le même quartier que celui dont seraient issues les images amateur montrant les hommes armés dans les rues désertes.

L'ONU a communiqué récemment une hausse des violations des droits de l'homme en RDC en 2017. Elles sont surtout liées à la restriction de l'espace démocratique, précise l'ONU qui déplore "l'augmentation exceptionnelle (+146% en un an) du nombre de victimes d'exécutions extrajudiciaires et arbitraires par des agents de l'Etat (1.176 victimes)".