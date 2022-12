Retailleau (LR) propose un référendum interne sur une alliance avec Macron

Eric Ciotti (G) et Bruno Retailleau discutent avant un débat, sur le plateau de LCI, le 21 novembre 2022Christophe ARCHAMBAULT

Bruno Retailleau, qui affrontera Eric Ciotti dimanche pour la présidence de LR, a promis mardi d'organiser s'il est élu un référendum interne sur une alliance avec la macronie, son adversaire répétant comme lui son hostilité à tout accord.

"J'en ai marre de ce débat +faut-il rejoindre la macronie?+ qu'on a déjà tranché en bureau politique", affirmé M. Retailleau sur LCI.

"Le premier référendum interne que je proposerai à nos adhérents sera sur cette question" et "d'ici fin décembre ils auront à trancher sur cette question très simple: oui ou non, faut-il s'associer avec Emmanuel Macron?", a-t-il ajouté.

Le débat revient régulièrement à droite avec en toile de fond les appels répétés de Nicolas Sarkozy à une alliance.

"Ceux qui veulent cette fusion, cette dilution de LR dans la macronie veulent en fait la mort de LR", a affirmé Bruno Retailleau. Avec les partisans du président, "on n'a pas les mêmes convictions, on ne pense pas la même chose, à partir de là on ne doit pas se mélanger", selon lui.

Eric Ciotti a lui aussi réfuté toute idée de rapprochement avec Emmanuel Macron. "Je ne partage en rien cette analyse", a-t-il assuré sur CNews.

"Il faut assumer des positions fortes, je l'ai toujours fait", a ajouté le député des Alpes-maritimes qui veut "garder ce cap de droite assumée, refuser le politiquement correct".

Fort de ses 43% au premier tour, contre 34% pour Bruno Retailleau, il a assuré: "On va s’acheminer vers la victoire dimanche".

Alors que le troisième candidat Aurélien Pradié a réuni 22% des voix, les deux concurrents encore en lice ont voulu donner des gages à son électorat.

"Demain, si je suis élu, je souhaite qu’Aurélien Pradié ait une place majeure avec ses amis dans l’équipe", a affirmé Eric Ciotti. "Il a incarné quelque chose de majeur, il faut l'entendre et l'écouter", a-t-il ajouté.

Bruno Retailleau a lui assuré que son électorat et celui d'Aurélien Pradié n'étaient "pas si éloignés".

"Nous avons fait campagne sur deux thèmes importants: la rupture avec le passé" et "une dimension sociale", car "j'ai toujours considéré que la droite ne se résumait pas à moins d'impôts et plus de sécurité", a affirmé M. Retailleau. "C'est vrai, mais cette question de la solidarité est importante", a-t-il ajouté.