Retour à Londres d'un Britannique condamné pour espionnage aux Emirats et gracié

Un doctorant britannique condamné à perpétuité pour espionnage aux Emirats arabes unis puis gracié lundi est retourné à Londres "sain et sauf" près de sept mois après son arrestation, a annoncé mardi une porte-parole de la famille dans un communiqué.

"Après près de sept mois de détention, dont six mois en isolement, le chercheur britannique Matthew Hedges est retourné sain et sauf à Londres. Il y a été accueilli par sa femme Daniela et des membres de sa famille", a-t-elle précisé.

Arrêté à l'aéroport de Dubaï le 5 mai, Matthew Hedges, âgé de 31 ans et doctorant à l'université de Durham (nord-est de l'Angleterre), avait été condamné mercredi dernier à la perpétuité par le tribunal fédéral d'Abou Dhabi pour espionnage au profit d'un pays étranger.

Il a été gracié lundi, une décision saluée par Londres - un allié clé des Emirats -, où sa condamnation avait suscité choc et stupéfaction. Le ressortissant britannique est l'un des 700 prisonniers graciés par le président émirati à l'occasion de la fête nationale.

Selon son épouse Daniela Tejada, Matthew Hedges faisait des recherches sur la politique étrangère et interne des Emirats en matière de sécurité après le Printemps arabe de 2011.

"Je ne sais pas où commencer pour remercier les personnes ayant assuré ma libération. Je n'ai pas vu ou lu beaucoup de ce qui a été écrit ces derniers jours mais Dani me dit que le soutien a été incroyable", a déclaré Matthew Hedges dans le communiqué, remerciant le ministère britannique des Affaires étrangères et l'ambassade du Royaume-Uni.

"Je suis si heureuse d'avoir mon Matt de retour à la maison!", a également réagi sa femme dans le communiqué. "Nous sommes fous de joie et épuisés. (...) Personne ne devrait jamais vivre ce qu'il a subi et il lui faudra du temps pour guérir et se remettre. Il est très bouleversé".

La grâce de M. Hedges a été décidée en réponse à une lettre de sa famille transmise par les autorités britanniques, avait indiqué lundi un responsable émirati, Jaber al-Lamki, lors d'une conférence de presse. Ce dernier a toutefois diffusé une vidéo présentée comme contenant une confession de M. Hedges avouant être un agent des services secrets britanniques.