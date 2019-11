Retour de djihadistes: le Vlaams Belang veut un accord avec Bachar El-Assad

Le Vlaams Belang a lancé jeudi à Anvers et sur Facebook une campagne d'opposition au retour de combattants terroristes en Belgique. Il veut de la sorte mettre la pression sur le gouvernement fédéral et réclame des mesures comme la radiation des registres de population de ceux qui sont partis en Syrie et le retrait de leur nationalité belge. Il estime également que des accords doivent être conclus aussi bien avec l'Irak qu'avec la Syrie de Bachar El-Assad.



Cette campagne est lancée alors que la question du retour de ces "FTF" (Foreign Terrorist Fighters, combattants terroristes étrangers) devient de plus en plus brûlante pour les autorités belges. Jusqu'à présent, le gouvernement tient sa ligne: ces personnes doivent être jugées dans la région où elles ont sévi, de préférence par un tribunal international. La mise en place d'un tel tribunal est dans les limbes.

Une collaboration avec les pays concernés est compliquée voire impossible. La Belgique n'entretient plus de lien avec le régime du dictateur syrien et l'Irak a fait savoir qu'il ne se chargerait pas du procès des combattants syriens. Qui plus est, de sérieux doutes sont exprimés, notamment par les autorités judiciaires belges, sur les garanties d'un procès équitable dans ce pays.

Les USA demandent aux européens de récupérer leurs ressortissants

Depuis l'été, les Etats-Unis exhortent les pays européens à récupérer leurs ressortissants dont une grande partie se trouv(ai)ent dans les camps gérés par les forces kurdes. L'offensive turque menée en Syrie contre ces dernières donnent un relief particulier à l'appel. Et ce, d'autant plus que la Turquie a annoncé la semaine passée qu'elle expulserait dès lundi les djihadistes détenus sur son territoire.

Des Belges concernés

Quatre Belges sont concernés jusqu'à présent. L'un d'entre eux fait l'objet d'une demande d'extradition du parquet fédéral Ce jeudi, à Washington, le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, participe à une réunion des pays coalisés dans la lutte contre l'Etat islamique, où le sort de ces djihadistes sera abordé.