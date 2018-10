Retour sur Terre de trois astronautes de l'ISS

(Belga) Deux astronautes américains et un cosmonaute russe sont revenus sur Terre jeudi, dans les steppes du Kazakhstan, après avoir passé presque six mois en orbite à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Le vaisseau Soyouz MS-08 de Drew Feustel et Ricky Arnold de la Nasa, et Oleg Artemiev de l'agence spatiale russe Roskosmos, a touché terre près de la ville de Jezkazgan à 17H45 (13H45 HB), a indiqué Roskosmos. Les trois hommes avaient décollé du cosmodrome de Baïkonour le 21 mars dernier. C'est le premier retour sur Terre d'un vaisseau Soyouz depuis la polémique ayant suivi la découverte d'un minuscule trou dans un autre vaisseau Soyouz, le MS-09, amarré à l'ISS, qui avait provoqué une dépressurisation de la station orbitale. Le directeur de Roskosmos, Dmitri Rogozine, a écarté la piste du défaut de fabrication et évoqué publiquement l'hypothèse d'un sabotage, parlant d'un possible "acte prémédité" sur Terre ou dans l'espace. L'hypothèse a été démentie depuis par plusieurs responsables spatiaux russes. Avant d'embarquer à bord du Soyouz, Drew Feustel a passé le commandement de la Station spatiale internationale à l'astronaute allemand Alexander Gerst, qui devient le second européen à diriger la station. Il n'y a plus désormais que trois scientifiques à bord de l'ISS: Alexander Gerst, l'Américaine Serena Aunon-Chancellor et le Russe Sergueï Prokopiev. Ils seront rejoints dans une semaine par Nick Hague de la Nasa et Alexeï Ovtchinine de Roskosmos, dont le décollage est prévu le 11 octobre. (Belga)