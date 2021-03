Retrouvailles émouvantes entre grands-parents et petits-enfants: ils se font un câlin après UN AN sans pouvoir le faire (vidéo)

Avec la vaccination qui augmente à travers le monde, de nombreuses vidéos de retrouvailles émouvantes commencent à nous parvenir.

Un grand-père surpris par ses trois petits-enfants dans son lit, une grand-mère qui accueille sa petite-fille qui lui tend les bras… Cela faisait un an qu'ils n'avaient plus pu se faire de câlins et c'est désormais chose faite. De nombreux grands-parents vaccinés sont heureux de pouvoir à nouveau être proches de leur famille. Et les moments de retrouvailles sont toujours émouvantes.