Réunion mardi du Conseil de sécurité après un essai de missile balistique iranien

(Belga) Le Conseil de sécurité tiendra mardi matin à la demande du Royaume-Uni et de la France une réunion à huis clos sur un essai de missile balistique mené en fin de semaine dernière par l'Iran, selon des diplomates.

Ces deux pays, comme les Etats-Unis, jugent que ce tir a été effectué en violation de la résolution 2231 de l'ONU interdisant à Téhéran des essais de missiles pouvant emporter une charge nucléaire, ce qui serait le cas de l'engin testé par l'Iran, selon les mêmes sources. Pour Téhéran, qui a toujours clamé son droit à tester des armes conventionnelles "défensives", la résolution en question n'interdit que les essais de missiles destinés spécifiquement à emporter des charges nucléaires. Selon les Occidentaux, le missile récemment testé a la double capacité, nucléaire et conventionnelle. Après cet essai, Washington a appelé lundi les Européens à adopter des sanctions contre le programme iranien de missiles balistiques, en dénonçant le tir d'un "missile balistique de moyenne portée capable de transporter plusieurs ogives" et "de frapper certaines régions d'Europe et partout au Moyen-Orient". Les Etats-Unis du républicain Donald Trump ont fait de l'Iran leur principale bête noire et se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 sous la présidence du démocrate Barack Obama. Les Européens, cosignataires de l'accord de 2015, ont dénoncé le retrait américain et tentent de le maintenir en vigueur même s'ils dénoncent dans le même temps l'attitude iranienne sur son programme balistique et son influence, jugée néfaste, au Moyen-Orient. (Belga)