Révolution au Super Bowl: deux hommes font partie des cheerleaders pour la première fois (vidéo)

Dans ce monde très machiste qu’est le football américain, cela représente une révolution. Deux hommes rejoignent cette année les cheerleaders de l’équipe des Los Angeles Rams, qui affronteront les New England Patriots ce dimanche.

Les deux athlètes et danseurs se nomment Quinton Peron et Napoleon Jinnies. Depuis plusieurs semaines, ils enchaînent les interviews dans la presse. "J’ai assisté à un match des Lakers et j’ai regardé les pom-pom girls, confiait Quinton sur le plateau de Good Morning America, sur ABC. Je me suis dit : pourquoi pas moi ? J’avais déjà créé des chorégraphies pour des filles, dansé avec certaines, alors je pouvais me poser la question. Et depuis, on vit un conte de fées."

Quinton Peron et Napoleon Jinnies réalisent les mêmes chorégraphies que leurs collègues féminines. Ce qui est une véritable nouveauté puisque les hommes étaient auparavant relégués au rôle de gymnaste. Leur arrivée dans l’équipe provoque un beau changement de mentalité au sein du monde du football américain. Les New Orleans Saints, qui ont failli participer au Super Bowl cette année, ont aussi un homme parmi leurs cheerleaders. Il se nomme Jess Hernandez et a 25 ans.