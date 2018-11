Robert Kubica (Williams): "Je peux le faire"

"Je peux le faire", a assuré jeudi en marge du Grand Prix d'Abou Dhabi le Polonais Robert Kubica, titularisé pour la saison prochaine par l'écurie Williams et qui fera son retour en F1, huit ans après son grave accident de rallye.

Q: Que ressentez-vous au moment d'enfin obtenir un retour en F1 après huit ans d'absence dus à votre grave blessure ?

R: "Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé au cours de cette période difficile de ma vie, en particulier Claire (Williams) et Sir Frank (Williams). Toutes ces dernières années, cela a été un parcours difficile pour revenir en Formule 1, mais ce qui semblait presque impossible il y a peu commence maintenant à devenir possible. Et je suis excité de pouvoir me dire que je serai sur la grille parmi les vingt meilleurs pilote du monde en 2019. Ce challenge ne sera pas facile, mais avec beaucoup de travail et de dévouement, George (Russell, son futur équipier) et moi travaillerons ensemble pour essayer d'aider l'équipe à revenir dans une meilleure forme et à progresser sur la grille".

Q: La majorité des observateurs estiment que les séquelles de votre accident vous empêcheront de revenir à votre meilleur niveau. Que leur répondez-vous ?

R: "Que personne n'a jamais cru en moi. Énormément de personnes sont étiquetées à l'avance. Et au quotidien nous croyons que beaucoup de choses sont impossibles par nature. Mais je trouve que c'est juste une façon de penser. Les gens ont dû mal à croire à mon retour. Si j'étais le patron de l'écurie, j'aurais moi-même pas mal de doutes. Mais oui, je peux le faire. Ma limite n'est pas en moi. Je peux même dire que conduire en compétition était le meilleur moyen d'effectuer une rééducation rapide".

Q: Allez-vous changer votre style de pilotage ?

R: "Non, je n'ai pas à le faire. Le seul effort que j'aurai à produire est de faire en sorte que mon corps récupère au maximum entre les courses. Durant, je n'ai qu'à conduire et c'est une chose naturelle à faire. Je vais faire du bon travail pour l'équipe et je vais attaquer fort. Cette saison en tant que pilote de réserve m'a permis d'en apprendre énormément. Et je vais en apprendre encore plus sur les nouveaux pneus la semaine prochaine lors des essais Pirelli à Abou Dhabi".

Propos recueillis en conférence de presse