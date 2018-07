Robert Lepage forcé d'annuler un projet du Théâtre du Soleil

Le dramaturge québécois Robert Lepage a annulé jeudi un projet de pièce pour le Théâtre du Soleil à Paris, invoquant des contraintes financières à la suite d'une controverse sur l'absence de comédiens amérindiens dans le spectacle "Kanata".

"La controverse infiniment complexe et souvent agressive dans laquelle baigne malgré tout le spectacle touche maintenant des coproducteurs nord-américains qui s’y intéressaient, et dont certains nous annoncent aujourd’hui leur retrait", a indiqué Ex Machina, la compagnie de Robert Lepage, dans un communiqué.

"Tenant compte de ce que nous avons vécu récemment, nous comprenons certainement leurs inquiétudes. Mais sans leur apport financier, il ne nous est pas possible de compléter la création de Kanata avec le Théâtre du Soleil. Nous mettons donc un terme au projet."

Le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine devait présenter en décembre la pièce de Robert Lepage qui se veut une "relecture de l'histoire du Canada à travers le prisme des rapports entre Blancs et Autochtones".

Le dramaturge et Ariane Mnouchkine avaient refusé de modifier la distribution de la pièce après une rencontre il y a une semaine avec des personnalités amérindiennes à Montréal.

La pièce devait aussi être présentée plus tard au Canada.

Un autre spectacle mis en scène par Robert Lepage a récemment fait l'objet d'une vive controverse au Québec, avant que la plupart des représentations prévues ne soient annulées par le Festival international de Jazz de Montréal.

Le spectacle intitulé SLAV, une évocation de l'esclavage à travers les chants d'esclaves afro-américains, avait fait l'objet de critiques et d'accusations d'"appropriation culturelle" car sa distribution était majoritairement blanche. M. Lepage avait déploré que son spectacle ait été "muselé".

L'annonce de l'annulation de "Kanata" a suscité une kyrielle de réactions au Québec. La ministre québécoise de la Culture, Marie Montpetit, a qualifié de "malheureuse" l'annulation de la pièce. "Personne n'y gagne: ni les créateurs, ni les nations autochtones, ni le public, c'est un rendez-vous manqué".

"Robert est sans défense vis-à-vis de tout ça", a déclaré sur Radio-Canada le comédien Yves Jacques, ami du dramaturge. "Je pense que les communautés noire et autochtone de Montréal ont tiré sur leur messager, leur meilleur messager mondial. Et j'ai de l'émotion parce que ça me fait de la peine de voir un grand artiste comme Robert Lepage se faire assassiner de la sorte".