Rocket Lab lance sa première fusée commerciale dans l'espace

(Belga) L'entreprise américaine Rocket Lab a lancé dimanche sa première fusée commerciale dans l'espace, avec six satellites à son bord, depuis sa base de lancement située en Nouvelle-Zélande. La start-up espère à terme pouvoir servir encore davantage de clients privés.

"Lift Off", a tweeté l'entreprise spécialisée dans les fusées de petite charge vers 16h50, heure néozélandaise (4h50 en Belgique). Il s'agissait de la troisième tentative de lancement, les deux premières ayant échoué en raison de problèmes techniques. En janvier, Rocket Lab avait bien réussi un vol d'essai, lors duquel trois petits satellites avaient été mis en orbite (basse) autour de la Terre. La plateforme de lancement de la start-up se trouve sur la péninsule de Mahia, au nord-est de la Nouvelle-Zélande. Un lanceur peut en décoller toutes les 72 heures, ce qui fait du pays celui à pouvoir avoir la fréquence de lancement la plus élevée de la planète. Rocket Lab veut proposer au moins 100 lancements de fusée par an. Son petit lanceur (de 17m) Electron, fait en fibre de carbone, peut déposer des satellites dans l'espace jusqu'à 150 kilos. Chaque lancement coûterait moins de cinq millions de dollars. L'entreprise cible le marché des satellites météorologiques et d'observation de la Terre, les services Internet, les services maritimes et les opérations de sauvetage. Parmi ses clients figurent l'agence spatiale américaine Nasa, la société Moon Express, qui souhaite rechercher et exploiter des matières premières sur la Lune, et la start-up californienne Spire, spécialisée dans les satellites d'observation de la Terre qui fournissent des données météorologiques. (Belga)