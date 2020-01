Rod Stewart accusé d'avoir frappé un garde lors d'une soirée de Nouvel An

(Belga) Rod Stewart, star du rock britannique, est accusé d'avoir donné un coup de poing à un membre de la sécurité d'un hôtel lors d'une soirée de réveillon en Floride, selon un rapport de la police de Palm Beach obtenu par des médias.

Le chanteur de 74 ans connu pour ses chansons "Maggie May" ou encore "You wear it well", et sa famille étaient au Breakers hotel, à Palm Beach lorsqu'ils se sont vu refuser l'accès à une fête qui se tenait dans une section "pour enfants" de l'établissement cossu. Rod Stewart est accusé d'avoir frappé le garde supervisant l'événement dans la cage thoracique après que ce dernier n'eût cédé aux protestations de son fils. L'ex-chanteur des Faces, reconnaissable à sa voix éraillée et sa tignasse blonde, a été interpellé pour voies de fait, un délit mineur qui est en général sanctionné par une amende. Il devra comparaître devant un tribunal de Palm Beach le 5 février. (Belga)