Roland-Garros: Serena avait "des blocs de béton aux pieds"

"C'était comme si j'avais des blocs de béton aux pieds": Serena Williams a connu un début de match très difficile face à la Russe Vitalia Diatchenko, lundi au 1er tour de Roland-Garros, avant de retrouver son jeu et son déplacement pour s'imposer.

"C'était étrange (...) je suis devenue nerveuse et mes pieds ont cessé de bouger, c'était comme si j'avais des blocs de béton aux pieds. Et je me suis dit: +Tu dois faire quelque chose+", a expliqué la N.10 mondiale qui vise un 4e titre sur la terre battue parisienne, au sujet de la première manche qu'elle a concédée 6-2.

"Mais je suis toujours nerveuse en début de Grand Chelem", a ajouté l'ex-N.1 mondiale qui a pourtant à son palmarès 23 titres majeurs.

Mais en début de match face à Diatchenko (83e), la cadette des soeurs Williams a commis beaucoup d'erreurs: "Chaque coup que je frappais, j'avais l'impression de le frapper avec le cadre... d'habitude, je ne frappe pas les balles avec le cadre", a-t-elle raconté.

"Et au lieu que ça s'améliore, c'est devenu de pire en pire. Je suis restée positive et me suis dit que je ne pouvais que remonter mon niveau (...) C'était vraiment un étrange début de match", a-t-elle ajouté.

En tout cas, elle se sent "assez bien physiquement", alors que des blessures à une cheville et un genou ont handicapé son début de saison.

"Oui, j'ai eu de nombreuses blessures (ces derniers temps). Je ne suis pas souvent blessée d'habitude. Mais je me suis tordu la cheville en Australie et tout s'est dégradé à partir de là. Mais je pense être enfin sur la voie de la guérison."

Et le fait de ne pas avoir beaucoup joué en préparation à Roland-Garros ne semble pas la contrarier outre mesure. "Ca fait quelque trente ans que je joue au tennis, alors ça va aller", assure la joueuse de 37 ans.