Roland-Garros: Sharapova passe au 2e tour après une grosse frayeur pour son retour

Maria Sharapova, 30e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour le 2e tour de Roland-Garros, non sans une grosse frayeur contre la Néerlandaise Richel Hogenkamp (133e), mardi pour son premier match sur la terre battue parisienne depuis 2015.

La Russe de 31 ans s'est imposée en trois manches 6-1, 4-6, 6-3 en près de deux heures, après avoir été menée 3-0 dans la manche décisive. Au prochain tour, elle affrontera la Croate Dona Vekic (21 ans, 50e mondiale).

Double lauréate du tournoi en 2012 et 2014, Sharapova n'avait plus remis les pieds Porte d'Auteuil depuis 2015: en 2016, elle purgeait sa suspension pour dopage et l'an passé, alors que les organisateurs ne lui avaient pas accordé d'invitation, elle avait renoncé aux qualifications sur blessure.

Mardi, elle a parfaitement débuté son match pour mener 6-1, 3-1, se dirigeant vers un succès facile. Puis la mécanique russe s'est déréglée: moins performante au service, elle a enchaîné les fautes directes (12, pour une total de 29), face à une adversaire qui a bien mieux lu son jeu et l'a poussée à prendre plus de risques.

Hogenkamp s'est alors parfaitement glissée dans la brèche pour remporter la 2e manche et mener 3-0 dans le set décisif. Sharapova, qui a multiplié les "Come on Maria!" entre deux points pour se motiver, a alors retrouvé plus de puissance dans ses coups, et inversé le cours d'un set et d'un match mal embarqués.

"Merci Paris. Je suis incroyablement heureuse d'être de retour sur ces courts et de pouvoir rejouer à Roland-Garros", a commenté une Russe soulagée, interrogée sur le court Suzanne-Lenglen après sa victoire.

Cette année, elle a atteint sur terre battue les quarts de finale à Madrid, éliminée par la Néerlandaise Kiki Bertens, puis les demi-finales à Rome, sortie par la N.1 mondiale, la Roumaine Simona Halep.