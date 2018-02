Roland Van Hauwermeiren, le seul Belge impliqué dans le scandale sexuel entourant Oxfam réagit: "Ma famille ne souhaite plus me voir"

L'ancien collaborateur d'Oxfam Roland Van Hauwermeiren, au cœur du scandale de recours à des prostituées lors d'une mission humanitaire en Haïti, a réagi jeudi pour la première fois dans les titres Mediahuis.

Le Belge espère que sa version de l'affaire sera entendue et mettra en lumière les faits.

Het Nieuwsblad a pris contact avec l'homme de 68 ans, très abattu, qui a affirmé ne pas avoir envie de réagir. "Tout ce que je vois apparaître partout est difficile à supporter. Cela me fait de la peine. C'est surtout très grave que ma famille ne souhaite plus me voir".

M. Van Hauwermeiren présentera prochainement une déclaration officielle, via son avocat. "Mais sachez que beaucoup de gens - aussi dans les médias internationaux - rougiront en entendant ma version des faits. Non que je nie tout (...), mais je lis aussi beaucoup de mensonges. Des fêtes toutes les semaines? Des villas chiques? Des femmes payées avec l'argent de l'organisation?", interroge-t-il.