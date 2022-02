Romain vient de quitter la région de Donetsk : "Les bombardements ne sont plus uniquement cantonnés aux campements militaires, et se rapprochent de la ville"

Romain, journaliste français de 29 ans, a quitté Donetsk ce jeudi, alors que les bombardements se rapprochaient de la ville. Il a témoigné sur Bel RTL, joint par Benjamin Vandevelde.

Romain se trouvait ce matin à 2km, au nord de la ville industrielle ukrainienne, "aussi étonnant que cela puisse paraître, les jours précédents et la nuit dernière ont été très calme ici". Mais lorsque le jeune homme de 29 ans a vu les bombardements, il a fui en voiture : "Depuis 7h ce matin, les bombardements ne sont plus uniquement cantonnés aux campements militaires, et se rapprochent de la ville".

De nombreux habitants ont, comme Romain, décidé quitter la zone: "Il y avait notamment une longue file d'attente à la station essence installée à la sortie de la ville, alors que les convois militaires ukrainiens arrivent".

