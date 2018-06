Romelu Lukaku touché à la cheville gauche: il ne jouera pas contre l'Angleterre

Romelu Lukaku a signé un doublé face à la Tunisie samedi (5-2), avant de se faire remplacer par Marouane Fellaini à la 59e minute. L'attaquant de Manchester United est touché à la cheville gauche, a indiqué le sélectionneur fédéral Roberto Martinez après la rencontre.

"Romelu est touché au ligament externe de la cheville gauche", a expliqué Martinez en conférence de presse. "Il a reçu un coup en fin de première mi-temps. Il a essayé de continuer à jouer mais il n'a pas pu. On en saura plus d'ici 48 heures".

Lukaku ne devrait pas être aligné jeudi prochain pour le dernier match du groupe face à l'Angleterre, Martinez ayant laissé entendre qu'il pourrait assez largement faire tourner puisque la qualification pour les 1/8es de finale est déjà quasiment acquise. "Si on avait sept jours de repos après ce match et sept jours après le match contre l'Angleterre, je pourrai faire jouer les mêmes joueurs. Mais dans un tournoi comme la Coupe du Monde, 23 joueurs doivent pouvoir jouer, et tous auront leurs minutes", a-t-il précisé.