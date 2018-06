Romelu Lukaku voit encore une marge de progression

(Belga) "Je pense que nous pouvons jouer encore mieux qu'aujourd'hui" a commenté Romelu Lukaku samedi après la victoire 5-2 des Diables Rouges sur la Tunisie. "L'essentiel dans un grand tournoi est de s'améliorer match après match. On a mieux joué que contre le Panama et on doit continuer comme cela contre l'Angleterre."

"Si tu joues contre une meilleure équipe, tu dois être encore plus concentré et tu dois marquer plus de goals", a ajouté Lukaku. "Aujourd'hui, nous en avons mis cinq, mais nous aurions pu en mettre sept ou huit. Nous savons que nous devons nous améliorer à chaque match." Avec quatre buts, Lukaku partage la tête du classement des buteurs avec Cristiano Ronaldo. "Ce n'est pas mon objectif final. Mon objectif c'est d'aller aussi loin que possible dans le tournoi. Si je peux aider mon équipe avec ce que je fais de mieux, marquer, tant mieux." Selon l'attaquant de Manchester United, la Belgique n'est pas une favorite du Mondial malgré la démonstration contre la Tunisie. "Si nous pouvons répéter cette prestation contre un équipe du top, tout le monde considérera la Belgique comme une des favorites. Nous savons ce que nous devons faire et nous sommes impatients de disputer le match contre l'Angleterre." "Dans notre système, le danger peut venir de partout", a ajouté Lukaku. "Aujourd'hui, nous l'avons montré d'une bonne manière. Mais nous savons aussi que nous pouvons jouer encore mieux qu'aujourd'hui. C'est ce qui est beau dans le football. Tu peux toujours jouer mieux que le match précédent." (Belga)