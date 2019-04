Rougeole: 695 cas enregistrés aux Etats-Unis, pire épidémie depuis 2000

(Belga) Les Etats-Unis avaient enregistré à la date de mercredi 695 cas de rougeole depuis le début de l'année, soit la pire résurgence de la maladie depuis son élimination officielle en 2000, selon les Centres de préventions pour la maladie.

Ce nouveau record - le plus récent datait de 2014, avec 667 cas sur l'ensemble de l'année - intervient sur fond de mouvement anti-vaccins: beaucoup de parents sont opposés à faire immuniser leurs enfants et évoquent les exemptions religieuses qui existent dans la plupart des Etats américains. Les autorités s'efforcent de combattre ce mouvement en rappelant l'importance de faire vacciner les enfants face à une maladie qui peut entraîner des complications aux conséquences potentiellement fatales. "Les vaccins contre la rougeole font partie des produits médicaux étudiés le plus à fond dont nous disposions, et leur innocuité a été établie depuis des années", a encore souligné mercredi le secrétaire américain à la Santé Alex Azar, dans un communiqué confirmant le nouveau record. Il a aussi annoncé une vaste campagne nationale pour la semaine prochaine, "pour renforcer le message que les vaccins sont sains et une façon efficace" de protéger les familles. Si 22 Etats américains sont touchés par la résurgence de cette maladie hautement contagieuse, les poches les plus importantes se trouvent dans les Etats de New York et de Washington, selon les CDC, l'organisme officiel de santé américain. L'Etat de New York est de loin le plus touché, avec deux poches principales, à New York même (390 cas enregistrés à la date de mercredi) et dans le comté de Rockland, dans la grande banlieue new-yorkaise (199 cas au 22 avril). Dans ces deux poches, les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence sanitaire dans les quartiers les plus touchés, imposant des contraintes à la vaccination pour les habitants sans dispense médicale, des contrôles stricts des certificats de vaccination dans les écoles, et des amendes aux contrevenants. La rougeole est en pleine résurgence cette année à travers le monde: les cas déclarés de rougeole dans le monde ont été multipliés par quatre au premier trimestre 2019 par rapport à la même période 2018, indiquait mi-avril l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Si les Etats-Unis n'ont eu à déplorer aucun décès jusqu'ici, l'Ukraine, le pays le plus touché en Europe, avait enregistré 11 morts à la mi-mars, avec plus de 30.000 personnes ayant contracté la maladie depuis le début de l'année. (Belga)