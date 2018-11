Rougeole: Hausse de plus de 30% des cas dans le monde en 2017

(Belga) Les cas de rougeole ont bondi de plus de 30% dans le monde l'an dernier par rapport à 2016, faisant 110.000 morts, a indiqué jeudi l'OMS, qui alerte sur la résurgence de cette maladie extrêmement contagieuse.

En raison des lacunes de la couverture vaccinale, des flambées de rougeole sont survenues dans toutes les régions, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui présente les tendances en matière de rougeole au cours des 17 dernières années. "Le nombre de cas déclaré de rougeole a atteint un pic en 2017, plusieurs pays ayant connu des flambées sévères et prolongées de cette maladie", a souligné l'OMS dans un communiqué. C'est dans les régions Amériques, de la Méditerranée orientale et de l'Europe que les hausses du nombre de cas ont été les plus fortes, le Pacifique occidental étant la seule région où l'incidence de la rougeole a chuté. "Ce qui est plus inquiétant encore que l'augmentation du nombre de cas signalés, c'est que nous constatons une transmission soutenue de la rougeole dans des pays qui n'avaient pas connu de transmission de rougeole depuis plusieurs années", a déclaré aux médias Martin Friede, qui dirige le Département des Vaccins à l'OMS. "Cela suggère que nous sommes en train de régresser", a-t-il dit, déplorant la méfiance croissante envers les vaccins, que des groupes anti-vaccins accusent notamment de provoquer l'autisme. "En l'absence d'efforts rapides pour accroître la couverture vaccinale et recenser les populations affichant des niveaux inacceptables de sous-vaccination ou non-vaccination chez les enfants, on risque de réduire à néant des décennies de progrès dans la protection des enfants et des communautés contre cette maladie dévastatrice mais parfaitement évitable", a affirmé le Dr Soumya Swaminathan, directrice générale adjointe chargée des programmes de l'OMS. La rougeole est une maladie grave et très contagieuse, qui peut être prévenue par deux doses d'un vaccin "sûr et efficace", selon l'OMS. Pour le Dr Seth Berkley, directeur exécutif de l'Alliance du vaccin (Gavi), cette augmentation des cas n'est pas surprenante. Il pointe notamment la "diffusion de fausses informations sur le vaccin" en Europe et le "relâchement de la vigilance à l'égard de la maladie" dans cette région, mais aussi "l'effondrement du système de santé" au Venezuela et la "faible couverture vaccinale" en Afrique. La rougeole peut causer des complications débilitantes voire fatales, y compris l'encéphalite, la pneumonie et une perte de vision permanente. Le risque de décès et de complications est particulièrement élevé chez les nourrissons et chez les jeunes enfants qui souffrent de malnutrition ou dont le système immunitaire est affaibli. (Belga)