Roumanie: Metallica fait don de 250.000 euros à un hôpital oncologique pour enfants

L'emblématique groupe américain de heavy metal Metallica a donné 250.000 euros à une association qui construit à Bucarest le premier hôpital oncologique pour enfants de Roumanie, a-t-on appris jeudi auprès de cette organisation.

"C'est un geste dont nous n'avions même pas osé rêver", a déclaré à l'AFP Carmen Uscatu, l'une de deux fondatrices de l'association roumaine Daruieste Viata (Donne vie).

"Notre but est d'apporter un peu de joie aux enfants malades, tout comme Metallica rend heureux ses fans à travers le monde", a-t-elle ajouté, au lendemain du concert du groupe à Bucarest.

"La dernière étape de notre tournée européenne commence avec un don très spécial", a pour sa part indiqué Metallica dans un communiqué de l'association caritative All Within My Hands, fondée par le groupe.

Emues par le sort des enfants malades, dans un pays où le taux de survie au cancer est parmi les plus bas d'Europe et où la mortalité infantile est deux fois supérieure à la moyenne européenne, Carmen Uscatu et Oana Gheorghiu, l'autre fondatrice de l'ONG, avaient lancé fin 2017 un appel aux dons pour construire un hôpital oncologique.

Moins de deux ans plus tard, l'ossature du bâtiment de six étages est prêt tandis qu'environ 10 millions d'euros de dons privés ont été récoltés.

La Roumanie, l'un des pays les plus pauvres et parmi les plus corrompus de l'UE, selon Transparency International, peine à moderniser ses infrastructures délabrées. Le gouvernement social démocrate s'est engagé en 2014 à construire quatre hôpitaux régionaux, financés pour partie par des fonds européens, mais les travaux n'ont toujours pas commencé.