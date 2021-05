Le lac Titicaca envahi par des lentilles d’eau vertes: le nettoyage a commencé au Pérou (vidéo)

A Puno, sur les rives du Lac Titicaca, des excavatrices s’affairent pour enlever un tapis de lentilles d'eau vertes qui envahissent le lac. En parallèle, des militants écologistes dirigent une journée de nettoyage coordonnée.

Arturo Oroz, qui dirige les efforts environnementaux de Puno, a sonné l'alarme. Pour lui, il y a un besoin urgent d'efforts de nettoyage à long terme, car des milliers de résidents locaux dépendent des 8.372 km2 du lac.

"Il est impossible que Puno et notre lac restent comme on les voit maintenant. La municipalité, avec le ferme soutien de l’élu Carlos, vatravailler à décontaminer et éliminer les lentilles", a-t-il déclaré. Carlos Zeballos, l’élu local du congrès péruvien, a expliqué avoir le soutien des autorités locales : "Pour la décontamination et le nettoyage du lac, en particulier de la lentille d'eau qui cause une mauvaise apparence et une mauvaise odeur et qui a contaminé le lac, nous avons constaté l'inaction des autorités. Aujourd'hui, ces activités sont en cours,menées conjointement avec le maire de l'Uros (une communauté d’îles flottantes, ndlr), la municipalité provinciale, nos frères qui conduisent les bateaux ainsi que nos frères qui résident dans l’Uros contribuent à ce travail."

Le lac Titicaca est le plus haut lac navigable du monde, à 3.800 mètres d'altitude dans les montagnes andines, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou. La lentille d'eau est une espèce non indigène invasive, qui empêche la lumière du soleil d'atteindre d'autres formes de vie dans le lac, endommageant ainsi l'écosystème et la chaîne alimentaire locale en provoquant l’eutrophisation de certaines parties du lac.

La pollution, les déchets industriels et même l'érosion organique des villes voisines de Puno, au Pérou et d'El Alto en Bolivie, entraînent un ruissellement qui se déverse directement dans les rivières et les ruisseaux qui alimentent le lac Titicaca. Les lentilles d'eau envahissantes et les algues vertes se nourrissent des fortes concentrations de phosphates et de nitrates dans le lac et poussent rapidement à envahir la surface du lac, étouffant les poissons et la végétation naturelle.

Pendant des années, les militants écologistes ont préconisé de limiter la pollution et d'améliorer les stations d'épuration dans le cadre d'un effort coordonné entre la Bolivie, le Pérou et même le Brésil voisin.