Rugby à VII: la Nouvelle-Zélande écrase la concurrence

La Nouvelle-Zélande, vainqueur de la 1re étape à Dubaï, a écrasé la concurrence dans la poule D de la 3e étape du Circuit mondial de rugby à VII, samedi à Hamilton (Nouvelle-Zélande), en écrabouillant le Japon 52-0 et le Canada 49-10, et en battant sur une marge moindre l'Espagne 24-0.

Les Fidji, victorieux de la 2e étape au Cap, ont également gagné leurs trois matchs dans la poule A, mais après un écrasant succès contre les Gallois 54-7, ils ont éprouvé plus de difficultés face aux Argentins (33-24) et aux Australiens (26-19).

Les Etats-Unis, finalistes à Dubaï et au Cap et leaders du classement général devant les All Blacks et les Fidjiens, ont, eux, dominé tous leurs adversaires dans la poule B.

Résultats de la phase de poules de l'étape du Circuit mondial de Hamilton (Nouvelle-Zélande):

. Poule A:

Australie - Argentine 17 - 12

Fidji - Pays de Galles 54 - 7

Australie - Pays de Galles 26 - 5

Fidji - Argentine 33 - 24

Argentine - Pays de Galles 36 - 7

Fidji - Australie 26 - 19

Poule B:

Samoa - Angleterre 12 - 10

Etats-Unis - Tonga 29 - 7

Angleterre - Tonga 36 - 7

Etats-Unis - Samoa 34 - 14

Samoa - Tonga 28 - 12

Etats-Unis - Angleterre 19 - 7

Poule C:

Ecosse - France 26 - 21

Afrique du Sud - Kenya 29 - 10

Ecosse - Kenya 19 - 10

Afrique du Sud - France 17 - 5

Kenya - France 19 - 15

Afrique du Sud - Ecosse 26 - 7

Poule D:

Espagne - Canada 12 - 12

Nouvelle-Zélande - Japon 52 - 0

Espagne - Japon 22 - 19

Nouvelle-Zélande - Canada 49 - 10

Canada - Japon 26 - 0

Nouvelle-Zélande - Espaqgne 24 - 0

Programme des quarts de finale (dimanche):

Fidji - Canada

Afrique du Sud - Samoa

Nouvelle-Zélande - Australie

Etats-Unis - Ecosse