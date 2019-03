Rugby à VII: le circuit mondial remodelé pour la période 2019-2023

Le circuit mondial de rugby à VII a été remodelé pour la période 2019-2023, lors de laquelle les dames disputeront un record de huit étapes dont six communes avec les messieurs, a annoncé mercredi World Rugby.

Le nombre d'étapes des messieurs reste fixé à dix: les neuf actuelles (Dubai, Le Cap, Hamilton en Nouvelle-Zélande, Sydney, Vancouver, Hong-Kong, Singapour, Londres et Paris) plus une dernière aux Etats-Unis, dont le lieu (actuellement Las Vegas) pourrait changer.

Les dames gagnent elles deux manches: elles joueront à partir de fin 2019 au Cap, en Nouvelle-Zélande et à Hong-Kong, en plus de Glendale (Etats-Unis), Dubai, Sydney, Langford (Canada) et de la France.

L'étape de Kitakyushu (Japon) disparaît, probablement au profit de Hong-Kong, "La Mecque" du rugby à VII qui accueillera donc désormais également les dames.

Au total, "au moins six étapes" seront communes chaque saison (contre deux cette année). Dont celle accueillie par la France: délocalisée à Biarritz et déplacée de deux semaines cette saison, la manche du circuit féminin reviendra à Paris pour se tenir en même temps que celle des messieurs.