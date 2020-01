Rugby à XIII: l'Australien Israel Folau rebondit en France, chez les Dragons catalans

L'ex-international australien à XV Israel Folau, banni par sa fédération pour des propos homophobes au printemps 2019, a signé en faveur des Dragons catalans, club de rugby à XIII basé à Perpignan.

Dans un communiqué, les Dragons catalans ont précisé que le joueur de 30 ans avait paraphé un contrat d'un an.

Fervent chrétien évangélique, Folau avait provoqué un tollé en avril 2019 après la publication d'un message sur son compte Instagram: "Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous! Seul Jésus peut vous sauver".

La fédération australienne avait alors décidé de résilier son contrat, ce que le joueur avait contesté, attaquant en justice la fédération pour "licenciement abusif".

"Je comprends les opinions exprimées par la Super League et la Rugby Football League (RFL). Je suis un chrétien fier, mes convictions sont personnelles, je n'ai jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit et je ne ferai plus aucun commentaire public à ce sujet", a déclaré l'Australien, cité par un communiqué du club catalan.

"J'attends avec impatience mon retour dans ce sport fantastique qu’est le rugby à XIII", a ajouté le joueur, qui avait débuté sa carrière dans cette discipline avec les clubs australiens Melbourne Storm puis Brisbane Broncos.

Bernard Guasch, président des Dragons Catalans, a pour sa part déclaré vouloir "donner à Israel une nouvelle opportunité de briller sur les terrains".

Il a toutefois d'emblée tenu à souligner que lui et le club "ne partageons ni ne tolérons ses opinions et sommes totalement attachés à ce que notre club et notre sport soient ouverts et accueillants pour tout le monde".

"Nous pensons que ce genre de propos ne devraient pas être exprimées publiquement, en particulier par un sportif de haut niveau", a précisé M. Guasch, révélant l'existence "d'un accord signé avec le RFL", l'instance qui gère la Super League de rugby à XIII, championnat où évoluent les Dragons Catalans: "toute transgression entraînera la résiliation immédiate du contrat d'Israel et une amende substantielle pour le club".

En 2013, Israel Folau avait rejoint la franchise australienne des Waratahs et s'était consacré au rugby à XV, totalisant 73 sélections avec les Wallabies. Il compte également cinq sélections à XIII