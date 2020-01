Rugby: après le scandale, l'Australien Folau rebondit en France, à XIII

Banni par sa fédération pour des propos homophobes, la star australienne de rugby à XV Israel Folau va rebondir en France, aux Dragons catalans, club de rugby à XIII basé à Perpignan.

Le joueur de 30 ans a paraphé un contrat d'un an et s'est engagé à ne plus déraper, précisent dans un communiqué les Dragons, qui débutent samedi à Perpignan leur saison de Super League contre Huddersfield.

Ce championnat regroupe essentiellement des équipes anglaises et cette saison pour la première fois une franchise canadienne (Toronto), qui a signé un autre gros coup en faisant revenir à XIII le double champion du monde all black Sonny Bill Williams.

Chrétien évangélique, Folau avait provoqué un tollé en avril 2019 en écrivant sur son compte Instagram: "Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous! Seul Jésus peut vous sauver".

La fédération australienne avait alors résilié son contrat, ce que le joueur avait contesté, attaquant en justice la fédération pour "licenciement abusif". Le litige a été réglé à l'amiable en décembre.

- "Plus aucun commentaire" -

Mais pour intégrer les Dragons, il a promis de mettre une sourdine: "Je suis un chrétien fier, mes convictions sont personnelles, je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit et je ne ferai plus aucun commentaire public à ce sujet", affirme-t-il dans le communiqué du club catalan.

"J'attends avec impatience mon retour dans ce sport fantastique qu'est le rugby à XIII", ajoute le joueur qui a débuté sa carrière à XIII au Melbourne Storm puis aux Brisbane Broncos, avant de jouer deux saisons au football australien, autre sport qui se joue avec un ballon ovale.

Ce n'est qu'en 2013, qu'Israel Folau a débuté à XV en rejoignant la franchise australienne des Waratahs. Il a aussi totalisé 73 sélections avec les Wallabies, l'équipe d'Australie de rugby à XV, balayée sans lui par l'Angleterre (40-16) en quart de finale de la Coupe du monde au Japon.

Bernard Guasch, président des Dragons Catalans, a pour sa part déclaré vouloir "donner à Israel une nouvelle opportunité de briller sur les terrains", tout en précisant ne pas "partager" ni "tolérer" ses opinions.

- "Journée des fiertés" à Wigan -

"Nous pensons que ce genre de propos ne devraient pas être exprimés publiquement, en particulier par un sportif de haut niveau", a précisé M. Guasch, révélant l'existence "d'un accord signé avec la RFL", la fédération britannique de rugby à XIII: "toute transgression entraînera la résiliation immédiate du contrat d'Israel et une amende substantielle pour le club".

Le président de la Super League, Robert Elstone, a confirmé cet accord tout en déplorant "les commentaires homophobes qu'Israël Folau a fait dans le passé".

Elstone a "demandé l'avis de voix informées" et selon lui "la majorité partage ma déception qu'un de nos clubs ait choisi de le signer".

"Cependant, la Super League n'a pas le pouvoir d'opposer son veto à l'enregistrement des joueurs et se satisfait de la diligence dont fait preuve la RFL", a-t-il indiqué.

Le club anglais des Wigan Warriors a rapidement réagi à la signature de Folau à Perpignan en annonçant dans un tweet que leur match contre les Dragons le 22 mars serait "la Journée des fiertés, car les Warriors veulent apporter leur soutien à la communauté LGBTQ+" en arborant notamment des chaussettes arc-en-ciel.

Keegan Hirst, joueur d'Halifax (2e division anglaise de rugby à XIII) qui vit ouvertement son homosexualité, s'est lui dit "choqué et déçu" de la signature de Folau.

Après plusieurs mois d'inactivité, l'arrière australien reprendra du service dans une équipe qui a recruté une autre star australienne, James Maloney, pour faire mieux que sa 7e place de l'an dernier.

Né de la fusion du XIII catalan et de Saint-Estève, deux équipes historiques de ce sport en France, les Dragons catalans participent à cette compétition depuis 2006. Ils jouent avec un maillot "sang et or", les couleurs du drapeau catalan.