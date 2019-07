Rugby Championship: retour réussi pour Lealiifano avec l'Australie face à l'Argentine

Retour gagnant. Réintégré dans le XV d'Australie après trois années noires passées en partie à soigner une leucémie, l'ouvreur Christian Lealiifano a inscrit 11 des 16 points lors de la victoire (16-10) des Wallabies sur l'Argentine à Brisbane samedi.

Le futur joueur des Toyota Shuffles au Japon n’avait plus porté le maillot australien depuis l'été 2016, le temps de se remettre d'une greffe de moelle osseuse. Il a inscrit au total trois pénalités et une transformation, et a même ouvert la marque pour son équipe (3-0, 11e).

Après la réponse au pied de Nicolas Sanchez (3-3, 24e), l’Australie s'est montrée la plus prompte à profiter des erreurs commises par les Pumas, sur une combinaison en mêlée parfaitement orchestrée. En bout de ligne, l’ailier Reece Hodge est allé à l’essai, transformé par Lealiifano (10-3, 33e).

A deux mois de l’ouverture du Mondial-2019 où elle se retrouvera dans une poule à sa portée (avec le pays de Galles, la Géorgie, les Fidji et l’Uruguay), l’Australie a continué de peaufiner sa préparation. Elle s’est montrée capable de jolis mouvements, mais s’est trop souvent elle-même privée de points à cause d'erreurs basiques.

En fin de rencontre, l’essai marqué en puissance par le troisième ligne de Toulon Facundo Isa pour l’Argentine, combiné à la pénalité manquée par Matt Toomua pour l’Australie (77e), a fait trembler les Australiens jusqu'à la sirène.

Les Pumas, qui avaient offert un bon premier match en ouverture du tounoi de l'hémisphère sud, avec un court revers face à la Nouvelle-Zélande (20-16), se sont montrés empruntés, et ont buté contre un rideau jaune très hermétique malgré quelques beaux enchaînements.

La rencontre a également servi de pré-jubilé pour l’ex-joueur du Stade Français (2015-2017) et emblématique demi de mêlée australien Will Genia (102 capes, 18 fois capitaine), qui a annoncé son départ à la retraite internationale après la Coupe du monde au Japon, et qui a donc disputé son dernier match au Suncorp stadium de Brisbane, remplacé par Nic White à la 60e minute.

Pour rappel, le Rugby Championship est réduit à trois journées cette année en raison de la Coupe du monde, qui aura lieu du 20 septembre au 2 novembre au Japon.

Lors de la 3e et dernière journée, le 10 août, l’Australie recevra une équipe de Nouvelle-Zélande en quête de rachat à Perth après le match nul concédé sur le fil face à l’Afrique du Sud à Wellington, tandis que l’Argentine affrontera les Springboks à Salta.