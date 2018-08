Rugby Championship: une finale d'entrée à Sydney

La rencontre d'ouverture du Rugby Championship 2018, samedi à Sydney entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ressemble déjà à une finale entre les All Blacks, qui règnent sur la compétition, et la dernière équipe à les avoir privés du titre en 2015.

Cette année-là, l'Argentine, qui a intégré la compétition en 2012, avait réussi à échapper à la dernière place au détriment de l'Afrique du Sud, ce qu'elle n'est plus parvenue à faire depuis.

Les Pumas misent sur leur nouveau sélectionneur Mario Ledesma, qui a en quelques mois redressé la franchise des Jaguars, pour faire de même lors de l'édition 2018, ce qui passe par un exploit samedi à Durban face aux Springboks.

1re journée, samedi:

(11h45) Australie - Nouvelle-Zélande à Sydney

(17h05) Afrique du Sud - Argentine à Durban

2e journée, samedi 25 août:

(09h35) Nouvelle-Zélande - Australie à Auckland

(21h10) Argentine - Afrique du Sud à Mendoza

3e journée, samedi 8 septembre:

(09h35) Nouvelle-Zélande - Argentine à Nelson

(12h00) Australie - Afrique du Sud à Brisbane

4e journée, samedi 15 septembre:

(09h35) Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud à Wellington

(12h00) Australie - Argentine à Robina

5e journée, samedi 29 septembre:

(17h05) Afrique du Sud - Australie à Port Elizabeth

(00h40 dimanche) Argentine - Nouvelle-Zélande à Buenos Aires

6e journée, samedi 6 octobre:

(17h05) Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande à Pretoria

(00h40 dimanche) Argentine - Australie à Salta