Rugby: Cheika, l'entraîneur des Wallabies ne s'inquiète pas pour son avenir

L'entraîneur du XV australien Michael Cheika n'est pas affecté par les questions qui entourent son avenir à la tête des Wallabies, a-t-il assuré dimanche, au lendemain de la lourde défaite face aux All Blacks (40-12).

"Aucune des questions que vous me posez sur ce genre de choses (son avenir à la tête de la sélection australienne, NDLR) ne m'affecte ni ne me touche", a affirmé Cheika.

"Nous avons beaucoup travaillé pour construire cette équipe, pour ajouter de la profondeur à cette équipe. On va continuer comme ça, en avançant", a-t-il ajouté.

L'ancien coach du Stade français est sous pression après la déculottée d'Auckland samedi, avec six essais encaissés par une équipe qui a perdu six de ses sept derniers matches.

La veille, Cheika avait déjà fustigé les journalistes: "si vous êtes assez naïfs pour penser que je m'inquiète pour mon boulot, c'est que vous ne me connaissez pas", avait-il martelé alors qu'il n'a remporté qu'un seul match en 2018, face à l'Irlande (18-9) en juin, à un peu plus d'un an de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre).

Les Wallabies restent d'ailleurs sur deux lourdes défaites de rang face à la Nouvelle-Zélande (38-13 et 40-12), synonymes de Bledisloe Cup, le trophée mis en jeu annuellement entre les deux nations, pour les All Blacks. Leur 16e d'affilée.

L'Australie reçoit l'Afrique du Sud, battue elle par l'Argentine (32-19), pour la 3e journée du Rugby Championship, le 8 septembre à Brisbane.