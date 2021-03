Rugby: Giteau et Ashley-Cooper ont brillé pour les débuts de la Ligue nord-américaine

L'Australien Matt Giteau, des LA Giltinis, au moment de passer une transformation, lors du match entre la franchise californienne et les New England Free Jacks, le 20 mars 2021 au Memorial Coliseum dHarry How

Les Australiens Adam Ashley-Cooper et Matt Giteau, deux ex-Wallabies, ont brillé tous les deux samedi, lors du début de la Ligue nord-américaine (MLR) de rugby, en permettant à leur équipe des Los Angeles Giltinis de remporter leur première victoire (42-27) dans le championnat.

Ashley-Cooper a marqué un essai en deuxième mi-temps du match entre la franchise californienne et les New England Free Jacks, disputé au mythique Memorial Coliseum de Los Angeles, où se disputèrent les Jeux olympiques de 1932 puis de 1984.

L'ancien Toulonnais Giteau, sélectionné à 103 reprises sous le maillot des Wallabies, a pour sa part réussi cinq transformations.

Les deux anciens internationaux australiens, tous deux presque quadragénaires (Giteau a 38 ans, Ashley-Cooper 36 ans), font partie des "stars" venues rejoindre le championnat nord-américain de rugby, dont la quatrième saison a débuté ce week-end.

Douze équipes, dont une canadienne, seront en lice durant l'exercice 2021, qui comprendra seize journées jusqu'à la finale le 1er août. Laquelle sera diffusée sur la chaîne de télévision nationale CBS en "prime time".

Pour le patron de la Ligue, George Killebrew, ancien dirigeant des Dallas Mavericks (NBA), l'expansion de la MLR, créée en 2017, pourrait aider son pays à présenter une candidature solide pour l'organisation d'une Coupe du monde de rugby.

Bien que celle de 2027 ait été évoquée, le créneau le plus raisonnable est 2031 selon lui, car les Etats-Unis, conjointement avec le Canada et le Mexique, va accueillir le Mondial-2026 de foot. Et deux ans plus tard, Los Angeles sera le théâtre des Jeux olympiques d'été.