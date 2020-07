Rugby: Hooper serait "très fier" de rester capitaine de l'Australie

Le troisième-ligne aile international Michael Hooper serait "très fier de continuer" à être le capitaine de l'Australie, malgré l'arrivée du nouveau sélectionneur Dave Rennie, qui n'a pas encore pris sa décision.

"Je suis très heureux d'avoir été capitaine de ce pays et je serais toujours très fier de continuer à l'être. Je serais heureux de prendre ce rôle si on me l'accordait", a déclaré Hooper, 99 matches avec les Wallabies dont 46 en tant que capitaine, au micro de la chaîne Fox Sports.

"Je n'ai pas parlé de ça à Dave car je pense que cela viendra avec le temps. Si je suis capitaine, je ferais du mieux que je peux pour être le meilleur et si ce n'est pas le cas, je ferais du mieux possible pour aider l'équipe", a ajouté le joueur de 28 ans.

Plus tôt dans l'année, il avait perdu en club le brassard de la franchise australienne des Waratahs afin qu'il se concentre sur son jeu.

Le mois dernier, le nouveau sélectionneur néo-zélandais des Wallabies Dave Rennie avait déclaré qu'"Hooper était un sérieux candidat pour le capitanat".

"Mais nous n'avons pas pris de décision jusqu'ici. Il y a beaucoup de bons meneurs dans ce groupe", avait ajouté Rennie.