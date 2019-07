Rugby: l'Afrique du Sud remanie très largement son équipe en Nouvelle-Zélande

Le sélectionneur sud-africain Johan Erasmus a décidé de remanier très largement son équipe pour le déplacement samedi en Nouvelle-Zélande lors de la 2e journée (sur 3) du Rugby Championship.

Au total, dans le XV de départ des Springboks, dévoilé mercredi, il y aura douze changements par rapport celui qui a défait l'Australie samedi dernier (35-17).

Seuls l'ailier Makazole Mapimpi et les avants Eben Etzebeth et Pieter-Steph du Toit ont survécu à la victoire face aux Wallabies à Johannesburg.

Une partie des stars sud-africaines avait été envoyée en avance à Wellington pour préparer le choc face aux All Blacks et n'était donc pas opérationnelle pour la 1re journée contre les Australiens.

Le 3e ligne centre vétéran Duane Vermeulen, ancien du RC Toulon, sera le capitaine des Boks dans une rencontre où les deux équipes tenteront de prendre un avantage psychologique avant le premier match dans la poule B de la Coupe du monde au Japon qui les opposera, le 21 septembre.

"Les Néo-zélandais sont une équipe très expérimentée et bien établie, alors que nous avons du retard à rattraper par rapport à l'état actuel des deux équipes", a souligné Erasmus.

Willie le Roux, qui vient de quitter les Wasps, fait son retour à l'arrière et le Toulousain Cheslin Kolbe fait de même sur l'aile droite.

Damian de Allende et Lukhanyo Am seront au centre derrière le demi d'ouverture Handré Pollard et le demi de mêlée Faf de Klerk, qui renvoit sur le banc Herschel Jantjies, aureur de deux essais pour ses débuts contre l'Australie.

Le talonneur Malcolm Marx composera la première ligne aux côtés de Steven Kitshoff et Frans Malherbe.

Erasmus a souligné que les All Blacks avaient également aligné une équipe affaiblie lors de leur court succès samedi en Argentine (20-16) et qu'ils allaient réintégrer les éléments appartenant aux Crusaders, récents vainqueurs du Super Rugby.

"Nous nous apprêtons donc à affronter la meilleure équipe du monde, a-t-il prévenu.

L'équipe d'Afrique du Sud qui affrontera la Nouvelle-Zélande en Rugby Championship samedi à Wellington:

Afrique du Sud: le Roux - Kolbe, Am, de Allende, Mapimpi - (o) Pollard, (m) de Klerk - Vermeulen (cap), du Toit, Smith - Mostert, Etzebeth - Malherbe, Marx, Kitshoff.

Remplaçants: Mbonambi, Mtawarira, Nyakane, Snyman, Louw, H. Jantjies, F. Steyn, Kriel.